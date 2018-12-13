"Послушайте!": СХТ дал возможность воспитанникам детского дома рассказать свои истории

В Петербурге воспитанникам Центра содействия семейному воспитанию #12 дали возможность рассказать истории своей жизни на сцене Городского театра.

На сцене городского театра состоялось выступление воспитанников Центра содействия семейному воспитанию #12 и актеров Социально-художественного театра в рамках социального проекта "Послушайте!". Каждый из участников смог рассказать свою личную историю и тронуть сердца зрителей.



Спектакль "картины мира" совершенно не похож на привычные нам выступления. События, которые разворачивались на сцене не имели ничего общего с вымыслом. Каждая история является частью чьей-то жизни, и должна была быть услышанной. Именно этим и руководствовались создатели данного проекта.

С сентября мы начали работать с ребятами. Для меня это был первый педагогический опыт. Они со своим миром и когда погружаешься в этот мир детского дома.. это совсем другие дети, точнее они такие же, они просто немножко по-другому видят этот мир Валерий Криван, актёр



Репетиции проходили на протяжении нескольких месяцев. С подростками работали психологи, проводившие различные тренинги, а также актеры, обучающие ребят актёрскому мастерству. За все время совместного творчества, участники стали настоящей командой.

Актеры отмечают, что спектакль, в первую очередь, делался для детей. Создатели надеются, что помогли им высказаться и научили не боятся выражать свои эмоции и чувства. Так как это большая проблема не только для детей из детский домов, а вообще для всех людей. Но актеры замечают, что подростки стали более открытыми благодаря их совместной работе.



Проект "Послушайте!" - это не только потрясающие до глубины души истории, но и возможность для детей побороть свои страхи, найти друзей и обрести мечту.

Фото и видео: Piter.tv