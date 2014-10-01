SALUKI 22 августа даст большой сольный концерт на ROOF FEST в Петербурге

Один из самых перспективных и талантливых молодых реп-исполнителей выступит на крыше в Петербурге с видом на Финский залив.

SALUKI – лидер новой волны хип-хоп сцены. За пять лет сольной карьеры он записал фиты с Boulevard Depo, Скриптонитом, ATL, Markul, FEDUK, OG Buda, Cream Soda, 104, ROCKET, Увулой, Лизером, Синекдохой Монток и другими.

В апреле 2023 музыкант выпустил первый сольный за 3,5 года альбом WILD EA$T – это 25 треков, которые критики называют лучшим российским рэп-релизом за последние 5 лет.

22 августа артист даст большой концерт под открытым небом на ROOF FEST. Билеты на концерт 22 августа уже в продаже.

Группа ПНЕВМОСЛОН 10 августа даст сольный концерт на крыше Roof Place.

Фото: предоставлено организаторами