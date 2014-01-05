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Группа ПНЕВМОСЛОН 10 августа даст сольный концерт на крыше Roof Place
Сегодня, 11:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Группа ПНЕВМОСЛОН 10 августа даст сольный концерт на крыше Roof Place

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Концерт 18+.

Группа ПНЕВМОСЛОН 10 августа впервые выступит на открытой площадке в родном Петербурге в рамках фестиваля ROOF FEST.

После оглушительного успеха юбилейного тура "Уже 5 лет как весело", прошедшего в режиме SOLD OUT, и перед предстоящей осенней премьерой нового альбома у фанатов группы есть отличная возможность зарядиться фирменным настроением и оторваться под энергичные ритмы хайпкор-провокаторов.

Билеты на концерт уже в продаже. Концерт 18+.

Также петербуржцев 15 июля приглашают на бесплатный джазовый концерт на крыше ROOF PLACE.

Фото: предоставлено организаторами

Теги: roof place, пневмослон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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