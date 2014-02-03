Петербуржцев 15 июля приглашают на бесплатный джазовый концерт на крыше ROOF PLACE

Уже в эту субботу, 15 июля, крыша ROOF PLACE в Брусницын-квартале второй раз откроет свою площадку для всех желающих. Этот день станет одной из редких возможностей легально оказаться на петербургской крыше.

Под выступление диджея и джазового квартета Ариадны Юраковой можно будет потанцевать на танцполе, позагорать на шезлонге или устроить с друзьями соревнования по фрисби и бадминтону. Для любителей настольных игр будет организована специальная зона. На крыше будут работать бар и фудкорт со стрит-фудом и свежими лимонадами, а ещё фотобудка для тех, кто хочет навсегда сохранить в памяти кусочек петербургского лета.

Вход свободный c 15:00 до 20:00 по регистрации. Регистрация на день открытой крыши Roof Place по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами