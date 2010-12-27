Ржевский лесопарк хотят внести в список зеленых насаждений общего пользования

Чтобы присвоить объекту новый статус, необходимо решить ряд проблем.

Ржевский лесопарк, который находится между улицами Коммуны, Водопроводной, Лесной, Сосновским проспектом и Рябовским шоссе, хотят внести в список зеленых насаждений общего пользования. Эта тема обсуждалась на заседании Комитета по экологической защите населения Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Однако чтобы присвоить объекту новый статус, необходимо решить ряд проблем. Более года продолжается судебное разбирательство, в ходе которого пытаются определиться, к какой собственности относится земля: федеральной или петербургской. Кроме того, неоднозначна судьба одного из участков, расположенного на территории лесопарка. В настоящее время он принадлежит государству, которое вверило его Лесотехнической академии.

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