Петербуржцы гадают, кто бы это мог быть.

В купчинском вейк-парке поселился необычный зверек. Местные жители гадают, кто бы это мог быть. Фотографии опубликованы в социальных сетях.

Гостя увидели на понтоне во время того, как подготавливали парк к зимовке. По словам свидетелей, у зверька крысиный хвост, а на лапах есть перепонки. Он толстый и пушистый, как морская свинка.

Комментаторы выдвигают несколько версий того, кто обитает в купчинских карьерах. По одной из них это ондатра, по другой – нутрия или водяная полевка.

Ранее мы писали, что в Петербурге полиция убегала от разъяренного лося, отстреливаясь из пистолетов.

Фото: ВКонтакте / Новости Купчино