Рюити Сакамото «Звездная пустота». Музыкальное шоу в Планетарии

Концерт Рюити Сакамото «Звездная пустота» состоится 22 августа в Планетарии №1. Начало: 21:00. Возрастное ограничение - 0+

Рюити Сакамото — и это не шутка! Обладатель Оскара, Грэмми, автор саундтреков к мировым киношедеврам, но прежде всего, удивительный композитор и музыкант. Его музыка удивительна, как и его судьба. Человек Востока, понявший Запад, и сумевший объяснить Западу — Восток.



Программа концерта состоит из композиций разного периода, настроений и прочтений ярчайших работ Сакамото — от неоклассического минимализма — до электронных эклектичных миксов, сочетающих звучание инструментов разных эпох. Вы слышали его музыку в таких фильмах как "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс", "Последний император", "Грозовой перевал", "Маленький Будда", "Выживший", "Проксима" и в десятках других.



Наверняка вы ещё не были на его концерте, поэтому наша команда Amadeus Concerts приготовила для вас премьеру! Ну а клоны наших новинок всегда появляются позже. Главное, что вы можете послушать Рюити Сакамото прямо сейчас.



Встретимся в самом космическом месте Петербурга и в одном из самых больших планетариев в Европе. Приглашаем всех в это невероятное космическое путешествие.

Более подробная информация на сайте www.amadeusconcerts.ru

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта

Фото предоставлено организатором Amadeus Concerts