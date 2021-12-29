Видео: рядом со Светлановским проспектом сбили пешехода на "зебре"

Автомобиль совершил наезд на пешехода.

В среду вечером, 29 декабря, в Калининском районе Петербурга произошло дорожное происшествие. на пешеходном переходе сбили пешехода. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел вечером в районе Светлановского проспекта. Автомобиль совершил наезд на человека на пешеходном переходе. Информации о состоянии пассажира нет. На данный момент все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее на Тихоокеанской 11 пожарных тушили балкон в трехкомнатной квартире. Пожар удалось ликвидировать в 22:13. Информации о пострадавших не поступало.

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