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На Тихоокеанской 11 пожарных тушили балкон в трехкомнатной квартире
Сегодня, 22:47
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На Тихоокеанской 11 пожарных тушили балкон в трехкомнатной квартире

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Пожар удалось ликвидировать в 22:13. Информации о пострадавших не поступало. 

В среду, 29 декабря, в Выборгском районе Петербурга на Тихоокеанской улице произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. 

На пульт спасателей информации о пожаре поступила в 21:20. По данным МЧС, в трёхкомнатной отдельной квартире на балконе площадью 4 квадратных метра обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра.

На борьбу с огнем отправились 11 пожарных и 3 спецмашины. Пожар удалось ликвидировать в 22:13. Информации о пострадавших не поступало. 

Ранее из-за пожара в бильярдном клубе эвакуировали 20 человек на Профессора Попова. Сведения о пострадавших не поступали.

Фото: Piter.tv
 

Теги: огонь, пожар, тихоокеанская
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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