На Тихоокеанской 11 пожарных тушили балкон в трехкомнатной квартире

Пожар удалось ликвидировать в 22:13. Информации о пострадавших не поступало.

В среду, 29 декабря, в Выборгском районе Петербурга на Тихоокеанской улице произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

На пульт спасателей информации о пожаре поступила в 21:20. По данным МЧС, в трёхкомнатной отдельной квартире на балконе площадью 4 квадратных метра обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра.

На борьбу с огнем отправились 11 пожарных и 3 спецмашины. Пожар удалось ликвидировать в 22:13. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее из-за пожара в бильярдном клубе эвакуировали 20 человек на Профессора Попова. Сведения о пострадавших не поступали.

Фото: Piter.tv

