Из-за пожара в бильярдном клубе эвакуировали 20 человек на Профессора Попова

Сведения о пострадавших не поступали.

В понедельник вечером, 27 декабря, в Петроградском районе Петербурга загорелся бильярдный клуб на Профессора Попова дом 47. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 21:47. По данным МЧС, В подвале горела обстановка на площади 5 кв.метров. На борьбу с огнем отправились 30 пожарных и 6 машин. В 22:10 огонь был потушен.

Сведения о пострадавших не поступали, из здания эвакуировали 20 человек, передает "78.ru".

Ранее на Афонской улице в жилом доме сгорели кухня и коридор. В результате случившегося никто не пострадал.

Фото: Piter.tv

