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Из-за пожара в бильярдном клубе эвакуировали 20 человек на Профессора Попова
Вчера, 23:56
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Из-за пожара в бильярдном клубе эвакуировали 20 человек на Профессора Попова

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Сведения о пострадавших не поступали.

В понедельник вечером, 27 декабря, в Петроградском районе Петербурга загорелся бильярдный клуб на Профессора Попова дом 47. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу. 

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 21:47. По данным МЧС, В подвале горела обстановка на площади 5 кв.метров. На борьбу с огнем отправились 30 пожарных и 6 машин. В  22:10 огонь был потушен.

Сведения о пострадавших не поступали, из здания эвакуировали 20 человек, передает "78.ru".

Ранее на Афонской улице в жилом доме сгорели кухня и коридор. В результате случившегося никто не пострадал.

Фото: Piter.tv
 

Теги: бильярд, клуб, пожар, улица профессора попова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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