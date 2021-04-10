Рядом с украинскими границами в Приднестровье заметили передвижение российских войск

Очевидцы сняли боевую технику около украинской границы.

Рядом с украинскими границами в непризнанной республике Приднестровье заметили передвижение российских войск. Соответствующую информацию разместили журналисты Telegram-канала NEXTA Live. Они разместили видеоролик и фотографии БТР российского производства, которые очевидцы заметили около аэродрома в Тирасполе. Также колонна с боевой техникой двигалась в 13 километрах от государственной границы с Украиной. В СМИ уточняется, что военные растянулись вдоль участка на 15 километров. По мнению аналитиков, этот плацдарм является идеальным в случае боевых действий наступающего характера.

Напомним, что согласно официальной статистике на территории Приднестровья находятся порядка 1,7 тысяч российских военнослужащих. Неоднократно украинские политики говорили о том, что реальное число силовиков из РФ в регионе может превышать этот показатель в разы.

Украинцев призвали не бояться "наступления" России.

Фото и видео: Telegram/NEXTA Live