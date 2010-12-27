Фото: рядом с телом насильника в районном суде Петербурга нашли самодельный нож

Уроженец Узбекистана, обвиненный в групповом изнасиловании, был найден в залитом кровью помещении для подозреваемых в здании Фрунзенского районного суда Петербурга. "Невские Новости" опубликовали фото самодельного резца, который лежал около мужчины.
В суд 40-летнего уроженца Узбекистана этапировали из СИЗО на заседание по очередному продлению меры пресечения. Он находился под арестом уже четыре месяца. Тело нашел конвой и вызвал скорую. Медики только констатировали смерть и насчитали на теле несколько десятков колотых ран в различных областях туловища и шеи.
По информации СМИ, мужчина поранился самодельным резцом, сделанный из сложенных и согнутых тонких металлических листов. Мужчина мог сделать его из упаковки для еды.
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Фото: Невские Новости
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