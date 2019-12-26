Курсант МВД задержал в московском метро женщину, которая ранила ножом пассажирку

Опубликовано видео с камер наблюдения Московского метрополитена.

Курсант МВД в Московском метро задержал агрессивную женщину с ножом.

МВД РФ по г. Москва сообщает, что курсант ведомственного университета имени В.Я. Кикотя рядовой полиции Евгений Волков увидел в вагоне метро на станции "Новокузнецкая" как одна из пассажирок нанесла удар ножом другой пассажирке и пыталась скрыться. Курсант мгновенно оценил ситуацию и задержал агрессивную женщину с ножом.

Женщина задержана, на нее заведено уголовное дело. Раненая женщина в больнице.

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Видео: МВД РФ