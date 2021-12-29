Рядом с метро "Новочеркасская" вспыхнули трамвайные пути

В Красногвардейском районе произошел пожар. Около станции метро "Новочеркасская" вспыхнули трамвайные пути. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По словам свидетелей инцидента, в точке ЧП встал трамвай. Однако пробка на данном участке не образовалась. В Сети комментаторы уточнили, что неполадки на электросетях в этом месте случаются часто.
Уже не в первый раз там такое.
Виктор Егоров, ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Причина замыкания устанавливается. Подробности уточняются.
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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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