Рядом с метро "Новочеркасская" вспыхнули трамвайные пути

В соцсетях комментаторы признались, что проблемы с электросетями в этом месте возникают часто.

В Красногвардейском районе произошел пожар. Около станции метро "Новочеркасская" вспыхнули трамвайные пути. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетелей инцидента, в точке ЧП встал трамвай. Однако пробка на данном участке не образовалась. В Сети комментаторы уточнили, что неполадки на электросетях в этом месте случаются часто.

Уже не в первый раз там такое. Виктор Егоров, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Причина замыкания устанавливается. Подробности уточняются.

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