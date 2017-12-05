Рядом с МКС пролетел шарообразный НЛО

Российский уфолог опубликовал видео с неопознанным объектом, которое сняла новая камера МКС.

Российский уфолог Валентин Дегтерев обнародовал удивительное видео, которое сняла камера, установленная на МКС.

Записи с камер МКС есть в открытом доступе и все желающие могут их посмотреть. Василий Дегтерев изучает эти видео регулярно. 4 декабря, просматривая записи с новых камер МКС, уфолог обнаружил светящийся металлический предмет правильной формы, который пролетал мимо МКС.

Появился шаровидной формы объект. Судя по всему сделанный из металла, так как он сильно отражает лучи Солнца. Размеры его значительно больше размеров самой МКС. Движется по орбитальной параболе, что исключает его сходство с Луной. Я увеличил изображение. Предмет скорее всего искусственной природы. Идеальной шаровидной формы. Валентин Дегтерёв

Уфолог предположил, что возможно это второй (помимо Луны) спутник Земли искусственной природы, о котором спорят специалисты со всего мира. Его оппоненты говорят, что это всего лишь космический мусор.

Видео: YouTube/Валентин Дегтерёв