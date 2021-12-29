Рябков: в головы в Киеве могут прийти самые немыслимые вещи

Украина обязана вернуться к выполнению минских договоренностей по Донбассу, заявили в МИД России.

В головы украинских властей могут прийти самые немыслимые вещи. Об этом в интервью телевизионному каналу RTVI заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что ранее спецслужбы Украины создали ЧВК и больше года якобы вербовали граждан РФ для "транзита куда-то за границу", но с тайным намерением переправить их в Киев и предать суду.

То есть, в головы в Киеве могут прийти абсолютно немыслимые на сегодня вещи. Нужно положить этому конец, нужно вернуть Украину к реальному выполнению минского комплекса мер. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

По мнению дипломата, Киев обязан вернуться к выполнению минских договоренностей по Донбассу.

Ранее в МИД Франции сообщили, что "нормандский формат" возвращается в рабочее состояние. Основные темы для переговоров – обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжелого вооружения и статус Донбасса.

Видео: YouTube / RTVI Развлечения