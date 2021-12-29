Рябков: в головы в Киеве могут прийти самые немыслимые вещи

В головы украинских властей могут прийти самые немыслимые вещи. Об этом в интервью телевизионному каналу RTVI заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
Дипломат напомнил, что ранее спецслужбы Украины создали ЧВК и больше года якобы вербовали граждан РФ для "транзита куда-то за границу", но с тайным намерением переправить их в Киев и предать суду.
То есть, в головы в Киеве могут прийти абсолютно немыслимые на сегодня вещи. Нужно положить этому конец, нужно вернуть Украину к реальному выполнению минского комплекса мер.
Сергей Рябков, замглавы МИД РФ
По мнению дипломата, Киев обязан вернуться к выполнению минских договоренностей по Донбассу.
Ранее в МИД Франции сообщили, что "нормандский формат" возвращается в рабочее состояние. Основные темы для переговоров – обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжелого вооружения и статус Донбасса.
Видео: YouTube / RTVI Развлечения
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