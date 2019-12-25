Русский музей предложил петербуржцам онлайн-прогулку по Летнему саду

Русский музей предложил петербуржцам прогуляться по Летнему саду, правда, только в онлайн-формате. Виртуальную прогулку музей подготовил ко Дню города, сообщили в пресс-службе учреждения.
Экскурсия начнется в 16.00 в прямом эфире на официальной странице Русского музея в Instagram, заведующая Сектором экскурсионной работы комплекса Марина Гогулина расскажет об истории летней резиденции Петра I, планировке и реставрации сада.
В комментариях под приглашением на прогулку петербуржцы порадовались экскурсии и вспомнили, как однажды впечатлились красотой сада. Некоторые опечалились, что прогулка пройдет только онлайн.
А уже так хочется живьем!!
признались горожане
В честь дня рождения Петербурга военнослужащие ЗВО дадут артиллерийский салют.
Фото: Русский Музей / "ВКонтакте"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все