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Русский музей предложил петербуржцам онлайн-прогулку по Летнему саду
Сегодня, 10:26
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Русский музей предложил петербуржцам онлайн-прогулку по Летнему саду

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Экскурсию по зеленому пространству подготовили ко Дню города.

Русский музей предложил петербуржцам прогуляться по Летнему саду, правда, только в онлайн-формате. Виртуальную прогулку музей подготовил ко Дню города, сообщили в пресс-службе учреждения.

Экскурсия начнется в 16.00 в прямом эфире на официальной странице Русского музея в Instagram, заведующая Сектором экскурсионной работы комплекса Марина Гогулина расскажет об истории летней резиденции Петра I, планировке и реставрации сада.

В комментариях под приглашением на прогулку петербуржцы порадовались экскурсии и вспомнили, как однажды впечатлились красотой сада. Некоторые опечалились, что прогулка пройдет только онлайн.

А уже так хочется живьем!!

признались горожане

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Фото: Русский Музей / "ВКонтакте"

Теги: летний сад, онлайн-экскурсия, русский музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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