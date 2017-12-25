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Русские хакеры взломали Рождество: в праздничном видео Дед Мороз связывает Санту

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Телеканал Russia Today выпустил ролик в честь Рождества. В нем к англоговорящему мальчику приходит Санта Клаус, но его связывает Дед Мороз. Русский сказочный персонаж заставляет ребенка читать стихотворение на русском.

В сети появилась странная рождественская реклама от российского международного телеканала Russia Today. Начинается видео где-то в США: в украшенном огоньками дом мальчик готовится ко встрече Санта Клауса. Он наливает молоко и оставляет печенье.

Посреди ночи мальчик слышит грохот в комнате и идет проверить. Он видит около камина связанного гирляндой Санта Клауса. Около него стоит Дед Мороз, он поздравляет ребенка с Новым годом и просит прочитать стихотворение. После чего появляется надпись, что Рождество взломали русские хакеры.

Русские хакеры взломали Рождество: в праздничном видео Дед Мороз связывает Санту

Заканчивается все тем, что мальчик с акцентом читает стихотворение Владимира Орлова "Родное", стоя на табуретке. А дед Мороз и связанный Санта слушают его.

Видео: соц.сети

Теги: новости мира , рождественский ролик russai today , рождество 2017
Категории: Новости России Мировые новости

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