Рухнувший в озеро на Камчатке Ми-8 подняли на поверхность

Воздушное судно находилось на глубине 110 метров.

Спасатели подняли на поверхность Курильского озера вертолет Ми-8, который потерпел крушение 12 августа. Об этом информирует пресс-служба краевого МЧС. Воздушное судно находилось на глубине 110 метров.

По данным ведомства, вертолет подняли до глубины в три метра. В настоящее время он находится в 70 метрах от берега. На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал Life Shot, видно, что фюзеляж воздушного судна поврежден, а лопасти винта обломаны. На случай утечки нефтепродуктов специалисты установили боновые заграждения, а также подготовили сорбент.

Напомним, инцидент произошел 12 августа. На борту воздушного судна находились три члена экипажа и 13 пассажиров, включая несовершеннолетнего. Восемь человек смогли спастись самостоятельно, двоим из них понадобилась госпитализация. Водолазами было выявлено, что борт находился на расстоянии боле чем в 500 метрах от береговой полосы. Корпус лежал на глубине в 110 метров. Поисковая операция на месте была завершена 18 августа, когда на поверхность подняли тела всех погибших. В конце августа вертолет удалось поднять на глубину 40 метров и закрепить фюзеляж на понтонах.

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Видео: Telegram / Life Shot

