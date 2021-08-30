Упавший на Камчатке вертолет Ми-8 подняли со дна Курильского озера

Воздушно судно удалось поднять на 40 метров.

Со дна Курильского озера подняли Фюзеляж вертолета Ми-8, который потерпел крушение в середине августа. Об этом сообщил зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский в ходе совещания.

По его словам, в настоящее время вертолет закреплен на понтонах. 30 августа планируется продолжить его подъем со дна водоема.

Вчера была проведена очередная попытка поднятия вертолета. Она оказалась успешной: вертолет подняли на 40 м. Сегодня он находится в 570 м от берега. Роман Василевский, зампредседателя правительства Камчатского края

Напомним, инцидент произошел 12 августа. На борту воздушного судна находились три члена экипажа и 13 пассажиров, включая несовершеннолетнего. Восемь человек смогли спастись самостоятельно, двоим из них понадобилась госпитализация. Водолазами было выявлено, что борт находился на расстоянии боле чем в 500 метрах от береговой полосы. Корпус лежал на глубине в 110 метров. Поисковая операция на месте была завершена 18 августа, когда на поверхность подняли тела всех погибших.

Ранее военнослужащие Соединенных Штатов в рамках учений SINKEX потопили списанный фрегат Ingraham.

Видео: Youtube/kamgov_41