Рудковская поделилась хитростями, как быть стройной на фото

Для красивых снимков в купальнике продюсер использует широкоформатный режим камеры.

Продюсер Яна Рудковская поделилась с подписчиками в Instagram хитростями, как выглядеть стройной на фотографиях. В ее список попали 4 пункта.

В первую очередь Яна посоветовала использовать широкоформатный режим камеры. Далее следует выставить ракурс и фотографировать себя снизу (так ноги будут казаться длиннее и стройнее). Третьим пунктом стало взаимодействие с няней – пообещать ей сделать еще более красивые фотографии, чем она сделает тебе. Четвертый секрет стройности – 5 дней не есть после 16 часов.

"Сейчас почти все фото делаю только на этот режим! Попробуйте! Почувствуйте разницу", - заключила Рудковская.

Ранее дети Киркорова, Плющенко и Аршавина вышли на подиум модного показа.

Фото: Instagram / rudkovskayaofficial