Авербуху грозит штраф за использование песни Билана в ледовом шоу

За нарушение авторских прав могут оштрафовать до 5 млн рублей.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Она заявила, что хореограф незаконно использовал в одном из своих ледовых шоу песню Димы Билана "Держи".

В своем Telegram-канале Рудковская написала, что Авербуха ждет штраф до 5 млн рублей. Она добавила, что сотрудничает с Биланом с 2005 года. Они как правообладатели песни больше месяца ждали извинений за использование ее в декабрьском шоу Авербуха. Однако никто так и не извинился.

Рудковская, обратившись к хореографу, отметила, что он, по всей видимости, человек "очень богатый", так как ему проще заплатить, чем извиниться перед правообладателями.

Ранее между Авербухом и Рудковской разгорелся другой скандал. Жена Евгения Плющенко обвинила хореографа в том, что он очень мало платит фигуристам за выступления в его шоу. "Илюша мог бы и накинуть спортсменам высокого уровня за выдающиеся показатели КПД", - заявила Рудковская. В ответ Авербух отметил, что супруга призера Олимпийских игр не имеет понятия, что происходит в фигурном катании.

Ранее мы писали, что ледовое шоу Татьяны Навки прошло при полном аншлаге.