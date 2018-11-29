Ледовое шоу Татьяны Навки прошло при полном аншлаге

На премьере присутствовали Дмитрий Песков с дочерью, Саша Жулина, Алексей Воробьев и другие знаменитости.

Во дворце спорта "Мегаспорт" состоялась премьера новогоднего шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Выступление прошло при полном аншлаге. Об этом сообщают РИА Новости.

Среди прочих в зале сидели Дмитрий Песков с дочерью, Саша Жулина, Екатерина Варнава, Алексей Воробьев и другие знаменитости. На лед вместе с Татьяной Навкой вышла Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова, а также пятикратный чемпион США Петр Чернышев и другие титулованные фигуристы.

Шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" – это история о любви, предательстве, добре и зле. Мюзикл на льду можно будет посетить с 25 декабря 2019 по 7 января 2020 года включительно.

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Видео: Instagram/ tatiana_navka