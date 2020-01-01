Президент Туркмении выступил в цирке на коне

Гурбангулы Бердымухамедов посетил манеж Международного ахалтекинского конно-спортивного комплекса.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выступил в цирке. На манеже Международного ахалтекинского конно-спортивного комплекса он оседлал коня. Сюжет о досуге главы государства показали в эфире телеканала "Алтын Асыр".

На записи видно, как Бердымухамедов подъезжает к манежу, заходит в цирк и наблюдает за репетицией. После он пообщался с наездниками, вручил им подарки, среди которых был диск с его рэпом о жеребенке по кличке Ровач. В завершении глава государства на белом скакуне сделал несколько кругов по манежу под бурные аплодисменты присутствующих.

Ранее мы писали, что Шэрон Стоун забанили в дейтинг-приложении, посчитав ее аккаунт фейковым.

Видео: YouTube / Watan Habarlary