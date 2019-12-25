Рублев вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе

Россиянин обыграл американца со счетом 5:7, 6:4, 6:3.

Первая ракетка России Андрей Рублев обыграл американского противника Эмилио Наву в четвертьфинале турнира категории ATP 250. Международное теннисное событие проводится в мексиканском городе Лос-Кабосе. В текущем году общий призовой фонд состязания превышает 880 тысяч долларов. Игра между оппонентами завершилась победой спортсмена, посеянного на турнире под первым номером. Встреча закончилась с итогом 5:7, 6:4, 6:3. Теннисисты сражались на корте друг против друга 2 часа 19 минут. В полуфинальном раунде Андрей Рублев сыграет с победителем матча из пары Хуан Пабло Фикович (Аргентина) - Александр Ковачевич (США, 7).

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе.

Фото: YouTube / Los Cabos Tennis Open