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Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье

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Россиянин обыграл во втором круге американца Юбэнкса.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в Монпелье.

Соперником 10-й ракетки мира во втором круге турнира был американский спортсмен Кристофер Юбэнкс. Рублев одержал победу со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между грузином Николозом Басилашвили и французом Артуром Риндеркнешем.

Ранее мы сообщали, что Синнер стал победителем Australian Open.

Видео: YouTube / Tennis TV

Теги: atp, андрей рублев, кристофер юбэнкс, монпелье
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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