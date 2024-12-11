Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье

Россиянин обыграл во втором круге американца Юбэнкса.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в Монпелье.

Соперником 10-й ракетки мира во втором круге турнира был американский спортсмен Кристофер Юбэнкс. Рублев одержал победу со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между грузином Николозом Басилашвили и французом Артуром Риндеркнешем.

Ранее мы сообщали, что Синнер стал победителем Australian Open.

Видео: YouTube / Tennis TV