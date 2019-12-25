Теннисист Андрей Рублёв стал победителем на международном турнире St.Petersburg Open

Спортсмену 22 года.

В Петербурге завершился международный теннисный турнир St.Petersburg Open. Его победителем стал россиянин Андрей Рублев.

Спортсмен обошел соперника из Хорватии Борна Чорича со счетом 7-6(5) и 6-4.

Андрей Рублёв является финалистом Финала АТР среди теннисистов не старше 21 года, победителем шести турниров Ассоциации, победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде и финалист того же состязания в парном разряде, а также финалист парного турнира Orange Bowl.

За историю турнира участник из России становится победителем в шестой раз.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что стали известны победители теннисного турнира St. Petersburg Open в парном разряде.

Фото: vk.com/formulatx