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Теннисист Андрей Рублёв стал победителем на международном турнире St.Petersburg Open
Сегодня, 18:53
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Теннисист Андрей Рублёв стал победителем на международном турнире St.Petersburg Open

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Спортсмену 22 года.

В Петербурге завершился международный теннисный турнир St.Petersburg Open. Его победителем стал россиянин Андрей Рублев.

Спортсмен обошел соперника из Хорватии Борна Чорича со счетом 7-6(5) и 6-4. 

Андрей Рублёв является финалистом Финала АТР среди теннисистов не старше 21 года, победителем шести турниров Ассоциации, победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде и финалист того же состязания в парном разряде, а также финалист парного турнира Orange Bowl. 

За историю турнира участник из России становится победителем в шестой раз.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что стали известны победители теннисного турнира St. Petersburg Open в парном разряде. 

Фото: vk.com/formulatx

Теги: st petersburg open 2020, атр, теннис
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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