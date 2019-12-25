Рублев не сумел выйти в четвертьфинал "Мастерс" в Торонто

На корте россиянин проиграл американцу Изнеру.

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Торонто. Он выбыл из соревнования после третьего круга мероприятия, организованного Ассоциацией теннисистов-профессионалов. На корте он проиграл американскому спортсмену Джону Изнеру. Встреча завершилась с результатом 7:5, 7:6 (7:5).

Напомним, что Андрею Рублеву 23 года, он занимает седьмое место в рейтинге ATP. Спортсмен смог завоевать восемь титулов под эгидой АТР. На турнирах серии Большого шлема ему не удавалось пройти выше четвертьфинала. Теннисист заработал золотую медаль на Олимпиаде в Токио, выступая в категории микст вместе с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Напомним, что в 2021 году призовой фонд "Мастерс" составляет $3,5 млн.

Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс".

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