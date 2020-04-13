Курс американской валюты по отношению к рублю упал на 0,8%.

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Москвоской биржи.

Курс американской валюты по отношению к рублю упал на 0,8%. Теперь его стоимость - 73,2 рубля. Европейская валюта также опустилась - на 0,5%. Теперь евро оценивают в 80,31 рублей.

Российский рынок акций на открытии торгов демонстрировал разнонаправленную динамику биржевых индексов.

Ранее ценам на нефть предрекли падение вопреки исторической сделке. Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на аналитическое исследование Goldman Sachs. Эксперты уверены, что в дальнейшем стоимость "черного золота" продолжит падение на мировых рынках. На ситуацию не повлияет сокращение добычи ресурса.

Видео: kremlin.ru