Рождество по-королевски: Опубликовано видео нарядного Букингемского Дворца

На официальной страничке королевской семьи появилось видео из украшенного к Рождеству дворца с поздравлением.

На официальной странице королевской семьи появилось Рождественское видео с поздравлением.

На опубликованных кадрах Букингемский дворец предстает перед нами в праздничном убранстве. Ели, пихты, украшения, венки, праздничная иллюминация. На ограждениях многочисленных лестниц елочные венки с разноцветными шарами. Мраморный зал королевской резиденции украшает пятиметровая пихта Нордмана, срубленная в Большом Виндзорском парке. На праздничных деревьях вместо шаров висят миниатюрные короны монархов. Все вместе выглядит очень лаконично, торжественно и со вкусом.

Традиционно дворец наряжают за две недели до Рождества. Сообщается, что впервые дворец украсили к Рождеству по приказу королевы Шарлотты и ее супруга Георга III в 18 веке.

Сегодня Piter.TV опубликовал видео из контактного ярославского зоопарка, там животные "украсили" новгоднюю ель.

Видео: YouTube/The Royal Family