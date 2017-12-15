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Новогоднее видео из Ярославля: Животные из зоопарка украсили елку

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На официальной страничке контактного зоопарка появилось забавное новогоднее видео.

На официальной страничке в социальных сетях Ярославского контактного зоопарка "В гостях у Енота" появилось забавное новогоднее видео.

На опубликованных кадрах видео обитатели контактного зоопарка играются с елочными игрушками, бегая вокруг елки. Видно, что животным понравилась новая забава. В украшении праздничного дерева принимали участие ежики, енот, кошка, кролик, маленькие свинки, сурикаты и другие животные. Конечно же, зверушкам не был понятен смысл сего действия. Да и не наряжали они сами елку, но новые блестящие игрушки явно пришлись им по нраву.

Пользователи социальных сетей по достоинству оценили это видео. Они пишут, что оно подняло им настроение и вызвало улыбку.

Видео: ВК, "В гостях у Енота" |Контактный зоопарк|Ярославль

Теги: встреча нового года , зоопарк , как украсить елку , креативная елка , новый год
Категории: Общество Новости России Лента новостей

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