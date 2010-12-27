Рождественская ярмарка пройдет в историческом центре Петербурга

Рождественская ярмарка пройдет на Манежной площади и на Малой Садовой улице.

В этом году в Петербурге Рождественская ярмарка пройдет на Манежной площади и на Малой Садовой улице. Она продлится с 12 декабря по 13 января. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Мы возвращаем этот яркий праздник в исторический центр, как это делается во всех европейских городах. Евгений Елин, вице-губернатор

Так как 2020 станет в России Годом народного творчества, то и концепция оформления будет соответствующая. Малыши могут побывать в резиденции Деда Мороза и Домике ремесел, увидеть сказочных персонажей. Также на ярмарке будет множество подарков и продуктов. В планах, за время ярмарки продать более 300 тонн продукции. На мероприятие ожидаются более 1,5 миллиона человек.

Ранее вышел трейлер комедии "Прошлое Рождество" с Эмилией Кларк.

Фото: ВК/ XIII Санкт-Петербургская Рождественская Ярмарка