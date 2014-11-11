В Ленобласти с 2000 года родилось почти 232 тыс. детей

За 23 года в регионе появились на свет 53,3 тыс. девочек и 163,5 тыс. мальчиков.

С 2000 года в 47-ом регионе появилось на свет 322,9 тыс. детей (153,3 тыс. девочек и 163,5 тыс. мальчиков). Об этом сообщило управление ЗАГС по Ленобласти.

Больше всего девочек родилось в 2016 году (8 023 ребёнка). В 2000 году профильные органы насчитали только 4 036 новорождённых девочек.

Наиболее популярными женскими именами, которые родители выбирали для дочек, стали София, Анна и Мария. Реже всего встречались имена Галина, Зина и Жанна.

Ранее мы сообщили о том, что с начала 2023 года в Петербурге появились на свет более 23 тыс. детей.

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