Роухани заявил, что Иран рад поражению Трампа на выборах

Он подчеркнул, что Трамп препятствовал поставкам вакцины от коронавируса в Иран.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что республика рад поражению Дональда Трампа на выборах в США. Он также назвал действующего американского лидера террористом.

Роухани отметил, что Иран не воодушевлён приходом к власти Джо Байдена, как говорят некоторые СМИ.

Это не так, но мы очень счастливы, что ушел Трамп. Хасан Роухани, президент Ирана

Он подчеркнул, что Трамп препятствовал поставкам вакцины от коронавируса в Иран. Роухани выразил надежду на то, что голос американского народа за Байдена — это голос за закон и его соблюдение, за исполнение обязательств.

Ранее Иран пообещал отомстить за убийство физика-ядерщика.

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