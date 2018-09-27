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Ротенберг продлил контракт со СКА
Сегодня, 14:50
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Ротенберг продлил контракт со СКА

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При этом главный тренер команды покинул пост её генерального директора.

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг продлил контракт на ближайшие 5 лет. Такая информация появилась на официальном сайте команды.

При этом главный тренер команды покинул пост её генерального директора. Должность занял Дмитрий Константинов.

Решение принято с целью осуществлять планирование и развитие системы спортивного менеджмента СКА в долгосрочной перспективе.

Ранее мы сообщили о том, что Ледовый дворец может стать новой туристической точкой притяжения в Петербурге.

Фото: СКА

Теги: санкт-петербург, ска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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