Ротенберг продлил контракт со СКА

При этом главный тренер команды покинул пост её генерального директора.

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг продлил контракт на ближайшие 5 лет. Такая информация появилась на официальном сайте команды.

При этом главный тренер команды покинул пост её генерального директора. Должность занял Дмитрий Константинов.

Решение принято с целью осуществлять планирование и развитие системы спортивного менеджмента СКА в долгосрочной перспективе.

Ранее мы сообщили о том, что Ледовый дворец может стать новой туристической точкой притяжения в Петербурге.

Фото: СКА