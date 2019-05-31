Роструд призвал сокращать рабочий день во время жары

В зависимости от температуры работодателям предложили сокращать трудовые будни на один, два и четыре часа.

В Роструде предложили сокращать продолжительность рабочего дня в жару. В зависимости от температуры в помещении трудовые будни могут быть короче на один, два или четыре часа. Об этом пишут "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Если температура в помещении достигла 28,5 градусов, то рабочий день стоит сократить на час. Минус два часа предлагается делать при температуре до 29 градусов, минус четыре — при плюс 30,5 градусах.

В то же время для людей, чья работа связана с физическими нагрузками или частыми перемещениями, сокращение трудового дня должно касаться при температуре воздуха от 26,5 градусов.

Кроме того работодателям напомнили о возможности предоставления перерывов подчиненным и постоянном доступе к питьевой воде и аптечке.

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Видео: Piter.TV