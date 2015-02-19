Ростральные колонны зажгли в честь 80-летия суворовских училищ

Огни на колоннах горели с 12:00 до 12:30.

В понедельник, 21 июля, отмечается 80-летие со дня образования первых суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ. В честь юбилейной даты факелы Ростральных колонн в Северной столице были на время зажжены. Об этом сообщила пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Огни на колоннах горели с 12:00 до 12:30.

Отметим, что празднование открылось полуденным выстрелом с бастиона Петропавловской крепости. Кроме того, в музее Суворова открылась выставка "Внуки Суворова", а в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и связи – экспозиция "История кадетского образования в России в XVIII-XXI веках".

Ранее мы сообщили о том, что в Приозерске отметят День Государственного флага.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга