Вечером в Петербурге вспыхнет пламя на Ростральных колоннах

В честь праздника "День защитника Отечества" зажгут архитектурные сооружения на Стрелке Васильевского острова. Огонь будет гореть в течение двух часов.

Сегодня, 23 февраля, в Петербурге зажгут пламя на Ростральных колоннах. Об этом сообщает пресс-служба "ПетербургГаза". Архитектурные сооружения на Стрелке Васильевского острова будут освещать город своим огнем в течение двух часов: с 20:00 до 22:00. При этом специалисты городской газовой службы утверждают, что никаких форсмажоров не предвидится, поскольку пробный розжиг факелов и проверка газогорелочного оборудования состоялась накануне.

Отметим, что Ростральные колонны зажигают всего лишь несколько раз в год. Обычно огонь на архитектурных сооружениях можно наблюдать в Рождество, Новый год, День памяти блокады, День победы, День энергетика, День защитника Отечества и на Алых парусах.

Ранее piter.tv передавал, что в Петербурге горят Ростральные колонны в память о снятии блокады.

Видео: youtube, ProAdminity group