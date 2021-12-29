Ростехнадзор вдвое уменьшил сроки проведения проверок

Александр Трембицкий рассказал о результатах работы ведомства за 2021 год.

Ростехнадзор в 2021 году вдвое сократил время проведения проверочных мероприятий на инфраструктурных объектах. С таким докладом перед главой российского правительства Михаилом Мишустиным выступил глава профильного надзорного ведомства Александр Трембицкий. Также специалисты полностью оптимизировали выдачу государственных заключений о соответствии объектов. Документ перешел на электронный формат предоставления.

Мы прекрасно понимаем, что не должны препятствовать темпам строительства, поэтому у нас достаточно большая работа была проведена в рамках оптимизации. Александр Трембицкий, глава Ростехнадзора

В конце прошлого года в сфере строительного надзора Ростехнадзор выявил свыше 60 тысяч нарушений. Чиновники выдали порядка 1 тысячи заключений о соответствии стандартам. В порядок неофициальных или отмененных было переведено около 7 тысяч требований по законодательству.

Мишустин призвал Ростехнадзор уделять особое внимание промышленной безопасности.

Фото и видео: Правительство России

