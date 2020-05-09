Ростех анимировал фотографии военных лет

Изменить статичные кадры помог метод обработки Parallax.

Госкорпорация Ростех анимировала снимки времён Великой Отечественной войны в рамках проекта "Оживший кадр". Видеоролик с анимированными фотографиями Ростех опубликовал на YouTube.

Изменить статичные кадры помог метод обработки Parallax. Этот метод позволяет работать со слоями фотографии, анимация делается с помощью смещения объектов. На архивных снимках изображена работа тружеников тыла, которые изготовляли боевую технику для фронта. На снимках представлена работа предприятий по выпуску двигателей, танков.

На кадрах показаны цеха нынешних "Курганмашзавода", "Уралвагонзавода".

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Видео: YouTube/ Ростех