Сотрудники ГИБДД составили юбилейную цифру 75 из служебных автомобилей

В УГИБДД отметили, что 9 Мая в нашей стране был и остается самым величественным и дорогим праздником.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с Координационным советом при УГИБДД МВД по Марий Эл на площади Ленина в Йошкар-Оле составили из служебных автомобилей юбилейную цифру 75. Видео опубликовано на YouTube.

Сегодня наша страна отмечает самый светлый, искренний праздник. Во имя Отечества наши деды и прадеды во все времена достигали величайших вершин доблести и отваги, поражали весь мир своим мужеством и сплоченностью, умели побеждать. сотрудники ГАИ

В УГИБДД отметили, что 9 Мая в нашей стране был и остается самым величественным и дорогим праздником. Даже в такое непростое время, как сейчас, его встречают с волнением и радостью.

Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Видео: YouTube/ УГИБДД Республики Марий Эл