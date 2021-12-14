В Петербурге в 2021 году выявили 2,5 тысячи случаев ВИЧ

Это на 15% больше, чем годом ранее.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева на пресс-конференции в ТАСС заявила о росте числа заболевших ВИЧ в 2021 году. По её словам, в прошлом году выявили 2,5 тысячи случаев заболевания, что на 15% больше, чем годом ранее.

В 2021 году на ВИЧ-инфекцию в Петербурге обследовали более 1,3 млн человек. Самая большая пораженность среди женщин 25-45 лет и мужчин 43-44 лет.

Заражение в 70% случаев происходит половым путем, еще более 19,5% инфицируются при употреблении запрещенных веществ.

Ранее стало известно, что петербургские студенты приблизились к созданию способа лечения рака и ВИЧ.

Фото: Piter.tv