Инвестиции в сферу здравоохранения в Петербурге выросли в 2020 году

Прирост составил 155%.

В текущем году правительство Петербурга приняло ряд мер по достижению показателей Указа Президента РФ. По словам губернатора Александра Беглова, город успешно выполняет большинство показателей по достижению национальных целей. Всего таких показателей 15, а Петербург достиг значений по девяти из них.

Сообщается, что город преуспел в создании рабочих мест во внебюджетном секторе, росте реальной зарплаты, доступности жилья, качестве городской среды, естественном приросте населения и уровне образования. Уровень бедности в Петербурге один из самых низких в стране. Поработать городу еще нужно над развитием малого и среднего бизнеса, привлечением инвестиций. Для стимулирования инвестиционной и предпринимательской активности Смольный ввел инвестиционный налоговый вычет. По предварительным итогам года, существенно выросли инвестиции в сферу здравоохранения, прирост составил 155%. Отмечается, что предприятия наладили выпуск СИЗ и вакцины от коронавируса, расширили выпуск тест-систем.

Также отмечается, что грант в 1,5 млрд рублей, который Петербург получил по итогам прошлого года за второе место в общенациональном рейтинге, направлен на поддержку семей с детьми.

Ранее мы писали, что малоимущим петербуржцам предложат выплату 250 тысяч рублей по социальному контракту.

Фото: пресс-служба Смольного