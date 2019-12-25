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Цены на плодоовощную продукцию в Петербурге выросли на 4% за месяц
Сегодня, 7:23
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Alena_Zinovieva

Цены на плодоовощную продукцию в Петербурге выросли на 4% за месяц

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В частности, подорожали помидоры, морковь и картофель.

В январе 2021 года цены на некоторые овощи и фрукты в Петербурге выросли в среднем на 4% по сравнению с декабрем 2020 года. Об этом свидетельствует статистика, предоставленная Петростатом.

Среди продовольственных товаров больше всего подорожали виноград (на 12,1%), помидоры (на 11,1%), морковь (на 8,9%). Кроме того, на 6,9% выросла цена огурцов и картофеля – на 4,9%.

Графики изменения за прошлые годы показывают, что для овощей и фруктов текущий рост цен – не предел подорожания. Пик роста по традиции приходится на февраль и март.

Ранее петербуржцам назвали пять продуктов-антидепрессантов, которые избавят от зимней хандры.

Фото: pixabay.com

Теги: рост цен, фрукты и овощи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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