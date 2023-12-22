Рост ВВП в 2023 году составил около 3,5-4 процентов, заявил Мишустин

Михаил Мишустин оценил экономическое развитие страны.

Даже при западном санкционном давлении ВВП России по результатам 2023 года, согласно предварительным оценкам, составит около 3,5-4 процентов. Этот уровень выше среднемирового значения. Соответствующее заявление сделал российский премьер-министр, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане.

Рост ВВП составил 3,5(%), возможно это будет чуть больше - до 4%. Это выше среднемирового значения, развитых стран и в Европе, если судить по данным Всемирного банка, опубликованным в январе. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: в российский GigaChat и западный ChatGPT заложены разные картины мира.

Фото и видео: Правительство России