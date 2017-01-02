Миграционный прирост не спасет страну от естественной убыли.

Росстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на данные статистики от ведомства. К 2020 году жителей страны станет около 146,741 млн человек.

К 2035 году численность упадет на 134,9 млн человек, а миграционный прирост останется на уровне 2020-го. Он не сможет компенсировать естественную убыль населения. Показатель убыли возрастет с 355,7 до 298,5 тысячи человек ежегодно. К началу 2036 года их уменьшится до 142,993 млн человек. Через 16 лет на территории страны будут проживать 67,163 млн мужчин и 75,830 млн женщин.

Представленные сведения являются средними результатами, спрогнозированными Росстатом. Высокий прогноз говорит об общей численности населения к 2036 году а 150,126 млн человек. Низкий вариант - о снижении до 134,277 млн россиян.

Ранее Piter.tv писал о том, что Росстат уточнил данные по реальных доходам населения РФ за 2019 год.

Фото: Piter.tv

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