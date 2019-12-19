Росстат уточнил данные по реальных доходам населения РФ за 2019 год. На основе корректировки данных заявлен рост реальных располагаемых доходов. За первые девять месяцев показатель вырос на 0,8%.
Это в 4 раза выше предыдущей оценки экономистов, которая составляла 0,2%. Такие сведения предоставили в Минэкономразвития со ссылкой на опубликованный ведомством документ. Таким образом аналитики уточнили информацию в сторону увеличения. Ранее они говорили о подъеме на 0,3 —1 п. п., сейчас - на 0,6 п.п.
Ранее Piter.tv писал о том, что Росстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре.
Видео: Piter.tv
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