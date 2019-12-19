Показатель еще немного подрос.

Росстат уточнил данные по реальных доходам населения РФ за 2019 год. На основе корректировки данных заявлен рост реальных располагаемых доходов. За первые девять месяцев показатель вырос на 0,8%.

Это в 4 раза выше предыдущей оценки экономистов, которая составляла 0,2%. Такие сведения предоставили в Минэкономразвития со ссылкой на опубликованный ведомством документ. Таким образом аналитики уточнили информацию в сторону увеличения. Ранее они говорили о подъеме на 0,3 —1 п. п., сейчас - на 0,6 п.п.

Ранее Piter.tv писал о том, что Росстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре.

Видео: Piter.tv