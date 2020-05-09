Росстат оценил потери населения РСФСР в ВОВ

На начало 1941 года в РСФСР жили 111 миллионов человек.

Росстат назвал потери РСФСР в Великой Отечественной войне. Как сообщило РИА Новости, данные опубликованы в статистическом сборнике "Великая Отечественная война".

На начало 1941 года в РСФСР жили 111 миллионов человек. А к началу 1946 года численность населения страны составила 97,6 млн человек. В начале 1941 года в стране было более 14 миллионов детей, в начале 1946 – всего 6,8 миллиона. Число мужчин в возрасте 20-49 лет за войну уменьшилось на 6,1 миллиона, женщин – на 847 тысяч.

Специалисты Росстата отметили, что если бы не было войны, прирост населения составил бы 6,4 миллиона человек.

Всего за время войны потери Советского Союза составили 26,6 млн человек.

В Минске прошел парад в честь 75-летия Победы.

Видео: YouTube/ Only military personnel