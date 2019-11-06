Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей

Меньше всего получают учителя в Северной Осетии.

Самые высокие зарплаты учителей в России зафиксированы на Чукотке, где в среднем преподаватели получают около 90 тысяч рублей. Данные привел Росстат по итогам января-сентября 2019 года.

В топ-5 регионов с самыми высокими зарплатами вошли: Ямало-Ненецкий автономный округ (97 530 рублей), Москва (97 282 рубля), Сахалин (86 760 рублей) и Ненецкий автономный округ (79 831 рубль).

Самая маленькая оплата труда у учителей на Северном Кавказе. В Северной Осетии педагоги получают 21 999 рублей, в Дагестане - 23 046 рублей.

Ранее Росстат назвал регионы России с самой низкой безработицей.

Видео: YouTube/ Science