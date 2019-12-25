Россию временно ограничили в правах на Александровское подворье

Иерусалимский окружной суд выдал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем.

Израиль приостановил передачу прав России на Александровское подворье. Об этом пишет The Marker.

Как сообщает издание, Иерусалимский окружной суд выдал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем.

При этом Православное палестинское общество (ППО) подало иск против израильского государства. А также против России и инспектора регистрации недвижимости в Израиле.

В посольстве России заявили, что сейчас РФ готовит отзыв на исковое заявление ППО и представит его в суд в ближайшее время. Так российская сторона будет добиваться защиты своих имущественных прав в Израиле.

Ранее мы писали, что коронавирус поможет Израилю обрести правительство.